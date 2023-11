Simeone non ci sta | “Non è una vittoria”

Real Madrid-Napoli - Simeone : “Grande partita - dispiace non aver vinto”

Si è da poco concluso il primo tempo tra Real Madrid e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone europeo degli azzurri. Quarantacinque ... (spazionapoli)

Real Madrid-Napoli - non solo il gol : il gesto di Simeone fa impazzire i tifosi

Giovanni Simeone non esclude un futuro in Spagna. L'attaccante del Napoli , nel corso dell'intervista a Marca, ha parlato della possibilità... (calciomercato)

Napoli - Simeone : 'Un giorno vorrei giocare in Spagna. Ma non in un club allenato da mio padre'

Walter Mazzarri riparte dal 4-3-3 per il suo Napoli , niente difesa a 3: ballottaggi Zielinski-Elmas e Raspadori-Simeone per la sfida contro ... (napolipiu)

Mazzarri non cambia : Napoli con il 4-3-3 contro l’Atalanta. Ballottaggio Raspadori-Simeone

I Colchoneros hanno travolto per 6-0 il Celtic rilanciandosi nella corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions, ma da Glasgow piovono critiche ... (itasportpress)

Atletico Madrid - bufera su Simeone in Scozia : “Non ha classe”

Chiariello : “Di Lorenzo non sta in piedi - Simeone anima in pena. Raspadori scomparso nel secondo tempo”

Canale 21 – Chiariello: “Di Lorenzo non sta in piedi, Simeone anima in pena. Raspadori scomparso nel secondo tempo”. Il giornalista Umberto ... (forzazzurri)