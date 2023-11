Lance Armstrong e lo scandalo doping | Io e Ullrich eravamo i più grandi di questa generazione di m

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 29 novembre 2023) «entrambi delle icone nei nostri Paesi : io perché avevo sconfitto il cancro e avevo ispirato molte persone; Jan come primo vincitore tedesco del Tour. Anche se sembra immodesto:i piùdel ciclismo, in tutto il mondo. E facevamo parte didi merda ». Le parole sono di una leggenda come. E effettivamente «l'americano» e Jansono...