Coppa Italia serie C NOW eliminato il Crotone agli ottavi dal Catania ai calci di rigore

Coppa Italia Serie C 2023/2024 : il Catania elimina il Crotone ai rigori e vola ai quarti Il Catania riacciuffa per tre volte il Crotone e poi lo elimina ai calci di rigore per 6-5 dcr. Partita pazza al Massimino e con ribaltamenti di ... (sportface)

Coppa Italia Serie C 2023/2024 - tabellone e accoppiamenti Il tabellone e gli accoppiamenti della Coppa Italia Serie C 2023/2024. Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad ... (sportface)

Coppa Italia Serie C : l’Avellino batte la Juve Stabia e vola ai quarti l’Avellino batte la Juve Stabia per 1-0 grazie alla rete di Patierno al minuto 53, nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. La ... (sportface)

LIVE – Catania-Crotone 3-3 - Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA) E’ il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C anche per Catania e Crotone, squadre progettate per arrivare fino alla fine della ... (sportface)

Skicross - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo. Simone Deromedis debutta da Campione Sette italiani prenderanno parte alla prima tappa della Coppa del Mondo di Skicross, disciplina dello sci freestyle, che andrà in scena a Val ... (oasport)