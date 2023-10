Torna comON Creativity Sharing 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 3 ottobre 2023) Al via la quattordicesima edizione di. A Como 8 designer internazionali per uno stage altamente formativo Con l’arrivo a Como di 8 designer provenienti dai più importanti atenei di stile europei, lunedì 2 ottobre ha preso avvio, quattordicesima edizione del progetto di Confindustria Como, realizzato dal Gruppo Filiera Tessile in collaborazione con alcune fra le più apprezzate aziende del territorio. “Siamo molto legati a questo progetto, nato nel 2008 e ormai giunto dalla sua quattordicesima edizione” – ha dichiarato Federico Colombo, Presidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como – “è un’esperienza che arricchisce sia i giovani coinvolti che le imprese ospitanti. Ci permette di dar voce ai creativi emergenti e di guardare al domani, generando una ...