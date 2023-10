Milan | Leao è il tuo leader Loftus-Cheek | infortunio non grave

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Rafaelsempre più devastante neldi Stefano Pioli. Stop per Ruben, ma non dovrebbe stare fuori a lungo

Il Milan vince per 2-0 contro la Lazio. Grande prestazione di Leao autore di due assist. Rafa è incontenibile sulla corsia è lui l'MVP

Lautaro Martínez ( Inter ) e Rafael Leao ( Milan ) sono tecnici, veloci e spietati. Rappresentano l'arma in più delle squadre meneghine. Il punto

Una sconfitta, contro il, che pesa sulla Lazio e sulla sua classifica. Sarri, nel post match, è stato molto diretto sul ... Quando giochiamo contro queste squadre perdiamo per la cilindrata,...Né Inter nésono squadre perfette, decideranno i meriti (o le colpe) degli allenatori e i ... Entrambi conserverebbero volentieri in una tecae Lautaro i giocatori simboli della Milano ...

Milan, Leao zittisce ancora i critici: record da paura, è la prima volta! Spazio Milan

Milan, Vieri: “Leao ti porta alle stelle, ma ti fa impazzire” Pianeta Milan

MILANO - L'ha vinta il Milan alla distanza, l'ha vinta Leao sgommando sulla sinistra. Non è bastato un primo tempo positivo, è stata deleteria la ripresa vigorosa ...Queste le sue parole: “Il Milan contro la Lazio, specialmente nel secondo tempo ... E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, ...