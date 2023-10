Cesari | «C’era rigore su Thuram nel primo tempo Anche un rosso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Su Marcusunnetto durante ilGrazianoconferma la bocciatura ad Abisso in diretta per Pressing. BOCCIATO – Grazianonon lascia scampo nella moviola di Salernitana-Inter: «Spero che un episodio del genere in Champions League non capiti mai alle italiane. Lovato si ferma, Gyomber è ultimo uomo a 17 metri dalla porta e atterra Lautaro Martinez.sempre. Suinoltre il calcio diad inizio. Il difensore si disinteressa completamente del pallone, ma il VAR non può intervenire perché Abisso ha giudicato dal campo parlandocon i ...