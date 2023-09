Tragico incidente | auto schiacciata tra due tir Cosa è successo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In unavvenuto oggi pomeriggio sull’strada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, hanno perso la vita Maria Grazia Forgetta, 49 anni, originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova), e la sua piccola figlia, che avrebbe festeggiato il suo sesto compleanno tra pochi giorni. Secondo le prime informazioni, l’sulla quale viaggiavano madre e figlia, guidata dal padre della bambina, 50 anni, si è scontrata violentemente contro un tir. Il camion era fermo in coda a causa di un altroavvenuto poco prima. L’impatto è stato devastante: l’ha colpito con grande forza il camion e un altro mezzo pesante, principalmente dal lato del passeggero e lungo la fiancata. Il padre, che era alla guida, ha ...

Viareggio: la storia commovente del padre di Emma, morta Dopo il fidanzato. C'è un uomo in difficoltà fra le onde, lui salta sul patino e corre a ...

Brutto guaio per Sophia Loren . La celebre attrice vittima di un bruttissimo Incidente è stata Ricoverata in una clinica svizzera. Ecco cosa è ...

madre e figlia sono morte oggi pomeriggio in un incidente stradale sull' autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud . La donna aveva ...

In unavvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, hanno perso la vita Maria Grazia Forgetta, 49 anni, originaria di Roccamonfina, in ...OLBIA. Un uomo di 76 anni, originario di Nuoro, è morto in unstradale avvenuto sulla circonvallazione ovest nei pressi dell'ospedale nuovo. È accaduto intorno alle ore 17:00. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Locale guidata dal ...

Bimbo di 5 anni morto avvelenato dall'elio di un palloncino, il giudice: Tragico incidente Fanpage.it

Tragico incidente in moto: l'automobilista è indagata per omicidio stradale BresciaToday

Sembrava che lo sportivo non potesse più tornare a essere quello di prima, ma oggi - a centottanta giorni di distanza da quel tragico giorno - Scardina è tornato a parlare e ha scelto Instagram per ...Madre e figlia sono morte oggi pomeriggio in un incidente stradale sull'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud . La donna aveva 49 anni ed ...