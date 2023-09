Mini-condono? Chi apre e chi chiude | la cattiva fede della stampa progressista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Stravolgere la narrazione pur di dar contro il governo. Esempio pratico? Presto detto: iledilizio proposto da Matteo Salvini, idea sulla quale Antonio Tajani, pur tra qualche perplessità, ha aperto per Forza Italia. Ecco, ma il confine tra "apertura" e "chiusura", per certi quotidiani, è assai mobile... Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno Così ilfa deragliaree Repubblica

Nel primo anno di governo Meloni, la destra ha già fatto una sanatoria o unal mese con una strategia ben precisa: strizzare l'occhio agli evasori. E quindi via alla cancellazione dei ...... 'Non c'è nessunper ville e villette in zone sismiche o alle pendici dei vulcani. Io ho ... mi dai i soldi che mi devi dare, incasso' e stessa cosa 'per lecartelle esattoriali. Io vorrei ...

Tajani d'accordo con Salvini: ci sarà un mini condono edilizio L'HuffPost

Mini Condono edilizio 2023, riflessioni su ipotesi • Carlo Pagliai ingegnere urbanista Carlo Pagliai Ingegnere

De Cristofaro (Avs): "Salvini propone il quarto condono edilizio. Il condono e le sanatorie come regola, ma anche come bancomat. Per la destra il fisco amico è quello amico dei furbi e degli evasori".Un Cdm per un piccolo aiuto su bollette e benzina, poi la cabina di regia sul Recovery e giovedì la Nota di aggiornamento al Def con l'asticella del deficit ...