Matteo Messina Denaro | morto il boss di Cosa Nostra e la notizia che gira sul web… ma è una fake news

Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 gennaio mentre andava in una delle ...

Matteo Messina Denaro , il capomafia ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, è in uno stato di coma irreversibile . In serata, i ...

Matteo Messina Denaro catturato dopo 30 anni di latitanza Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Guerra in Ucraina, al Papa in regalo un orso di peluche ...

E' coma irreversibile per Matteo Messina Denaro . E da stasera, 22 settembre 2023, non verrà più alimentato . Latitante per 30 anni, il boss venne ...

Matteo Messina Denaro , ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è in coma irreversibile . In serata i medici hanno sospeso la sua ...

Il boss Matteo Messina Denaro , ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale de L'Aquila, è in coma irreversibile . In serata i medici sospenderanno ...

Denaro in coma irreversibile , stop all'alimentazione da questa sera. Il boss di Cosa nostra era malato di cancro già da 3 anni e proprio la necessità di sottoporsi alla chemioterapia ...L'ultimo padrino si avvia verso il suo ultimo viaggio:Denaro è in coma irreversibile e i medici hanno deciso di sospendergli l'alimentazione forzata .Denaro in coma . Il boss stroncato da un cancro al colon . ...

MATTEO MESSINA DENARO: si aggravano le condizioni di Salute dell'ex Boss; gli aggiornamenti iLMeteo.it

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 ...CASTELVETRANO – Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. Pare che l’agonia durerà ancora poche ore perché l’alimentazione dovrebbe essere sospesa nella notte. Potrebbe dunque concludersi a breve ...