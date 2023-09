Formia Festa dell’AIA al Coni “B Zauli” con l’arbitro internazionale Daniele Orsato | tutti i premi assegnati

(Di giovedì 21 settembre 2023)– ha diretto una delle due semifinali ai campionati mondiali di calcio dello scorso anno in Qatar – è stato l’ospite d’onore, presso l’aula magna del centro di preparazione “Bruno” di, della cerimonia conclusiva della seconda edizione delo nazionale intitolato al compianto arbitro Maurizio Mattei che, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Durante lapresterà servizio il gruppo di Protezione Civile "Ser Lance cb" di Valdengo. Di ... Veneto 4): LE NUOVE MARISE - Francesca- Via Zumaglia 1 (P.za Vitt. Veneto): DONNE... UN ......ATALANTA U23 VIRTUS VERONA Gabriele Totaro Lecce Daniele De Chirico Molfetta Francesco... ARZIGNANO V Cristiano Ursini Pescara Marco Giudice Frosinone Paolo CozzutoBogdan Nicolae Sfira ...

Formia / “Solidarietà insieme”, una festa di riconoscimento a chi si è prodigato per i più fragili Temporeale Quotidiano

Formia / Tamberi oro ai Campionati mondiali di atletica leggera: annunciata una grande festa in città! Temporeale Quotidiano

Tante novità per la manifestazione che si terrà sulla spiaggia di Vindicio dal 22 al 24 settembre.A tre giorni di distanza dalla morte di Graziella Parente, la 31enne deceduta sulla Superstrada Cassino-Formia in un incidente in moto con suo marito, il territorio piange un'altra giovane ...