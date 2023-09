F1 GP Giappone | Verstappen | “Niente fretta | abbiamo buone sensazioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Analizzare tutto è importante, ma non bisogna lasciarsi prendere dalla. Singapore è un tracciato molto diverso da questo in termini di set up, per cui non sono preoccupato dal fatto che lo scorso weekend possa condizionare il prossimo. Al simulatoreavutoper questa pista”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Maxche predica calma in vista del Gran Premio del. La vittoria di Carlos Sainz a Singapore ha spezzato la lunga striscia vincente sia dell’olandese che della Red Bull.si sofferma anche sulla McLaren: “Quello che ha fatto quest’anno, guardando da dove sono partiti e dove sono adesso, è abbastanza impressionante – spiega – per cui mi aspetto che vadano forte anche qui. Ma mi aspetto anche di ...