Under 19 Nazionali | l’Ostiamare vola ai quarti di finale della Poule Scudetto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 giugno 2023) Ostia –19 di Mister Patalano strappa il pass per ididel Campionato Nazionale. I giovani biancoviola accedono alla, dopo la vittoria solida e convincente contro la Vigor Senigallia, all’Anco Marzio di Ostia. Il risultatoè di 2-0 con le reti di Sardo e Ferrazzoli. La prossima sfida verso il sogno ci sarà mercoledì. Di seguito, il raccontopartita come riporta la News del(www.ostiamare.it) Primo tempo In avvio di gara la Vigor Senigallia parte forte alla ricerca del gol che riaprirebbe il discorso qualificazione, madopi qualche minuto si scrolla la tensione di dosso e inizia a dominare il gioco. Al 7’ arriva infatti la prima ...