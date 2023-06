Smackdown 09 06 2023 Jey | da che parte stai?

(Di sabato 10 giugno 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Questa per lo show sarà una puntata importante perché avrà come punto focale la decisione di Jey Uso, da chestarà? Si unirà al fratello o resterà fedele alla Bloodline? Questo e molto altro nella puntata dello show e quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: La puntata si apre con un video recap di quanto accaduto con la Bloodline 7 giorni fa. Alla fine del video, sul ring troviamo Paul Heyman e Solo Sikoa, con Heyman che prende la parola. Ma viene interrotto subito da Jey Uso che tira dritto verso il ring e prende il microfono. Jey è arrabbiato con Solo per aver colpito a tradimento Jimmy con il Samoan Spike. Heyman però, sfrutta tutta la sua malizia e furbizia e dice a Jey che quando i tempi saranno maturi, lo stesso Jey sarà il nuovo ...

... in diretta dal Coliseo de Puerto Rico de San Juan, è andata in scena l'edizionedi Backlash , ... Prima difesa titolata per laWomen's Champion Rhea Ripley . Emozionante l'ingresso di ...... in diretta dal Coliseo de Puerto Rico de San Juan, è andata in scena l'edizionedi Backlash , ... Prima difesa titolata per laWomen's Champion Rhea Ripley . Emozionante l'ingresso di ...

SmackDown 09-06-2023 - Anteprima The Shield Of Wrestling

Adam Pearce introduced the new WWE Women's Championship and handed it to Asuka. Asuka was the latest to get a new title on SmackDown as the RAW Women's Championship got replaced. This continued last ...L’ultima puntata di SmackDown ha regalato diverse emozioni, come abbiamo potuto vedere, Asuka ha una nuova cintura, e la Bloodline è sempre più al centro dello show blu. Lo show non è finito al termin ...