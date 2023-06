Sanremo 2024 | Amadeus sogna Elodie | Annalisa | Emma e Arisa

A pochi giorni dalla conferma di Amadeus alla conduzione del Festival di, che per lungo tempo rimarrà - stando a lui - il suo ultimo festival, Dagospia ha raccolto voci riguardanti le possibili co - conduttrici della quinta gestione della kermesse da parte ...... e nel cronoprogramma se tutto va come deve andare nelle legge di Bilancio in autunno ci saranno gli stanziamenti pubblici necessari e nella primavera - estatedovrebbero aprirsi i cantieri". In ..."Se tutto va come deve andare in un Paese normale, nell'estatepenso all'apertura dei cantieri, magari a primavera avanzata, diciamo come per la moda, 'primavera - estate'". "Il ponte da solo ...

Amadeus chiude il cerchio: «Sanremo 2024 Sarà il mio ultimo Festival. Ma potrei tornare in futuro» Open

Stando alle ultime indiscrezioni, Amadeus avrebbe già scelto le co-conduttrici, che lo affiancheranno all'Ariston nel suo ultimo festival di Sanremo ...Grosse novità in cantiere per Sanremo 2024: le prime indiscrezioni riempiono di orgoglio la conduttrice Maria De Filippi.