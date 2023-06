Salvini “Il Mes non è utile nè conveniente”

(Di sabato 10 giugno 2023) MANDURIA (ITALPRESS) – Il Mes “non è, lo era qualche anno fa, non è, non è la strada migliore, non per l’Italia ma per l’Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, al Forum in Masseria 2023. A proposito del Ponte sullo Strettoha ribadito: “Siamo già arrivati al decreto, questa settimana sono stati nominati i vertici della società Stretto di Messina, e nel cronoprogramma se tutto va come deve andare nelle legge di Bilancio in autunno ci saranno gli stanziamenti pubblici necessari e nella primavera-estate 2024 dovrebbero aprirsi i cantieri”. In merito al processo sulla Open Arms che lo vede imputato a Palermoha fatto una battuta su Richard Gere: “Ho scoperto questa mattina che verrà a deporre il 15 settembre come teste delle ...

..."non è utile, lo era qualche anno fa, non è conveniente, non è la strada migliore, non per l'Italia ma per l'Europa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ...Abbiamo il Pnrr e i Btp italiani", ha dettosul tema della ratifica del, da parte del governo Meloni. "Non sottoscriveremo mai ilMai non appartiene al mio vocabolario, ma ilnon ...Il vicepremier: per le infrastrutture spenderemo tutti i fondi del ...

Salvini, attacco all’Ue: “Timmermans Da ricovero coatto. Il successo del Btp dimostra che il Mes non serve” La Stampa

MANDURIA (ITALPRESS) – Il Mes “non è utile, lo era qualche anno fa, non è conveniente, non è la strada migliore, non per l’Italia ma per l’Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei T ...Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, a Masseria Li Reni, la “Cernobbio” pugliese organizzata ogni estate da Bruno Vespa a Manduria, si sbilancia su tempi per la realizzazione di quella che ...