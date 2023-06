(Di sabato 10 giugno 2023) La propaganda diè molto forte e i 'pupazzi prezzolati' al servizio dell'imperialista del Cremlino sono tanti. Ma non è detto che chiunque sia in disaccordo con Londra o Washington sia un ...

Così l'ex leader del partito laburista britannico Jeremy. "Quando Putin fu accolto in Gran Bretagna da Tony Blair - aggiunge - e di fatto passò una bella serata all'Opera con Blair, c'erano ...Così l'ex leader del partito laburista britannico Jeremy. "Quando Putin fu accolto in Gran Bretagna da Tony Blair - aggiunge - e di fatto passò una bella serata all'Opera con Blair, c'erano ...

Corbyn: “Ero tra i pochi a protestare contro Putin, ora bisogna ascoltare Papa Francesco” Globalist.it

L'ex leader del Partito laburista britannico: Perché non possiamo ascoltare gli appelli del presidente Lula, di quello del Messico Lopez Obrador e del Papa" ...Ascolta il podcast del Fatto di domani IL DUO MELONI-CROSETTO BRINDA ALLE ARMI ALLA MASSERIA DI VESPA. SUL FATTO INTERVISTA A JEREMY CORBYN. Ieri non aveva fatto in tempo causa incontro con il cancell ...