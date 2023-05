(Di mercoledì 31 maggio 2023)disputerà ladei 10.000, che andrà in scena sabato 3 giugno a Pacé (Francia). L’ex primatista italiano di maratona (2h07:19 nel 2020 a Siviglia) e terzo alla Maratona di New York 2021 è stato convocato da Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, per sostituire il rinunciante(campione nazionale e quinto agli ultimi Europei). L’azzurro affiancherà così(Campione d’), Iliass Aouani (primatista italiano di maratona, 2h:07.16 a marzo), Nekagenet, Pasquale Selvarolo, Alberto Mondazzi.prenderà parte a questo evento per la seconda volta ...

Atletica, Eyob Faniel correrà la Coppa Europa dei 10.000 metri. Sostituito Pietro Riva, c'è Yeman Crippa OA Sport

