Roma | uomo gambizzato nella notte | tre colpi di pistola alle gambe

(Di domenica 28 maggio 2023): cosa è successoserata di ieri, sabato 27 maggio 2023, undi 44 anni è statoin via Chiovenda, zona Don Bosco. La vittima è stata raggiunta da tre proiettili mentre stava camminando in strada. Secondo quanto riportaToday, le segnalazioniforze dell’ordine sono arrivate poco prima delle 22 da parte di alcuni cittadini che hanno sentito gli spari. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, che hanno trovato l’riverso a terra in un lago di sangue. Subito soccorso, è stato portato al Policlinico Tor Vergata e sottoposto a un intervento chirurgico: non sarebbe in pericolo di vita. Iesplosi, come ...

Ci saranno quasi tutti, da Candreva a Klose , da Mauri a Lulic , l'che segnò il gol decisivo nel "derby dei derby". Gli eventi inizieranno alle 17, i cancelli saranno aperti già alle 15,30 per ...... evitando gli errori del Rottamatore, le vanità di Monti, le capriole bizzarre e dannose dell'... Sono come una fotografia che unisce due mondi del nostro Belpaese, politica ed economia,e ...Ancora spari a. Unitaliano - alle 22 di sabato 27 maggio " è stato gambizzato in via Giuseppe Chiovenda, zona Don Bosco. Secondo quanto appreso, è stato ferito alle gambe con tre colpi di arma da fuoco. ...

Roma, uomo gambizzato al Tuscolano: caccia a due uomini in moto Repubblica Roma

Nella serata di ieri, sabato 27 maggio 2023, un uomo di 44 anni è stato gambizzato in via Chiovenda, zona Don Bosco. La vittima è stata raggiunta da tre proiettili mentre stava camminando in strada.Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Roma. L'agguato è avvenuto questa sera in via Chiovenda nel quartiere Tuscolano. Agguato al Tuscolano… Leggi ...