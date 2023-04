Brittney Griner si appella a Biden: 'Qualsiasi cosa per liberare Gershkovich' (Di domenica 2 aprile 2023) La cestista statunitense Brittney Griner , liberata da un carcere russo in uno scambio di prigionieri lo scorso anno, ha esortato l'amministrazione Biden a continuare a utilizzare 'ogni strumento ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) La cestista statunitense, liberata da un carcere russo in uno scambio di prigionieri lo scorso anno, ha esortato l'amministrazionea continuare a utilizzare 'ogni strumento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - BunkerPm : @boni_castellane terza guerra mondiale, addirittura. Se non é scoppiata per la cestista, possiamo dormire sonni tra… - PartigPERTINI : La Russia ha preso in ostaggio Brittney Griner per ottenere ciò che voleva. Griner è stato liberato - a caro prezzo… - Davide19663174 : @Foscari1991 Però non è il primo cittadino statunitense ad essere arrestato Brittney Griner fu arrestata in Russia… - drndbl : @CSgobbio @KTonkova Hanno già fotta la stessa cosa con alti cittadini americani, in particolare Brittney Griner. So… -