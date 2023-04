Rocco Schiavone non piace alla destra, ecco perché (Di sabato 1 aprile 2023) Rocco Schiavone non piace alla destra perché si fa le canne e frequenta delinquenti. Il personaggio dell’omonima serie di Rai 2, è stato difeso da Marco Giallini, l’attore che lo interpreta dal 2016. L’attore ha spiegato che si aspettava determinate critiche dai politici di destra, ma ha sottolineato anche che non è l’unico personaggio tv che fa uso di droghe. L’attore Marco Giallini ha difeso il personaggio di Rocco Schiavone, che interpreta nella serie televisiva omonima, che tornerà in onda su Rai2 a partire da mercoledì 5 aprile. Il progetto è tratto dai romanzi di Antonio Manzini e segue le vicende del vicequestore di Aosta, interpretato dall’attore romano, un personaggio burbero e trasteverino. In passato, sui giornali si è ... Leggi su cultweb (Di sabato 1 aprile 2023)nonsi fa le canne e frequenta delinquenti. Il personaggio dell’omonima serie di Rai 2, è stato difeso da Marco Giallini, l’attore che lo interpreta dal 2016. L’attore ha spiegato che si aspettava determinate critiche dai politici di, ma ha sottolineato anche che non è l’unico personaggio tv che fa uso di droghe. L’attore Marco Giallini ha difeso il personaggio di, che interpreta nella serie televisiva omonima, che tornerà in onda su Rai2 a partire da mercoledì 5 aprile. Il progetto è tratto dai romanzi di Antonio Manzini e segue le vicende del vicequestore di Aosta, interpretato dall’attore romano, un personaggio burbero e trasteverino. In passato, sui giornali si è ...

