Pd | Schlein nomina Camusso e Misiani commissari a Caserta e in Campania

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "A seguito della mancata approvazione dell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico di commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo commissario del Pd regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della segretaria nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia". Si legge in una nota del Pd.

