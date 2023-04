Juventus, ufficiale: Barrenechea entra stabilmente in prima squadra (Di sabato 1 aprile 2023) Enzo Barrenechea, centrocampista cresciuto nella Juventus Next Gen, è entrato ufficialmente nella prima squadra bianconera Enzo Barrenechea, centrocampista cresciuto nella Juventus Next Gen, è entrato ufficialmente nella prima squadra bianconera. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO – «1 aprile 2023, Enzo Alan Tomás Barrenechea entra a far parte della rosa della prima squadra della Juventus. Il centrocampista argentino classe 2001 ha conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l’Under 19 e poi con la Next Gen. In questa stagione ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Enzo, centrocampista cresciuto nellaNext Gen, èto ufficialmente nellabianconera Enzo, centrocampista cresciuto nellaNext Gen, èto ufficialmente nellabianconera. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO – «1 aprile 2023, Enzo Alan Tomása far parte della rosa delladella. Il centrocampista argentino classe 2001 ha conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualitàcon l’Under 19 e poi con la Next Gen. In questa stagione ha ...

