Gli scandali che hanno segnato il GF Vip | la reazione dei protagonisti

La prima edizione del Grande Fratello Vip è stata trasmessa nel 2016. Il format, fin dal primo momento, ha dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Il coinvolgimento dei vip, infatti, ha regalato emozioni che la versione base non era più in grado di dare. Ovviamente, in un contesto così diverso, anche le polemiche e gli scandali hanno assunto un ruolo diverso. Con il passare degli anni, si sono susseguiti eventi che hanno lasciato impronte indelebili, soprattutto nel cuore dei protagonisti. Difficile non citare il tradimento di Cecilia Rodriguez ai danni di Francesco Monte, la fuga in taxi di Pamela Prati, l'avvicinamento di Alex Belli a Soleil Sorge e il bagno notturno senza veli di Daniele Bossari e Luca Onestini.

