Fabrizio Corona ha avuto rapporti gay? La sua risposta

(Di sabato 1 aprile 2023)ha confermato di aver, in passato, durante un’intervista. La dichiarazione del personaggio televisivo arriva durante il programma di una rete locale, Peppy Night: “Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”. Tutto è iniziato quando Giacomo Urtis, il celebre chirurgo dei vip, ha raccontato un po’ di sé durante la trasmissione di Rai 2 Belve. Ha confessato alla conduttrice Francesca Fagnani che tra lui ec’è stata dell’intimità e ancora oggi i due si sentono tutti i giorni. Dichiarazioni che l’ex re dei paparazzi sembra avere confermato, ampliando un po’ di più il suo punto di vista sulla questione: “Io ti invito a provare queste esperienze perché ...

L'ex re dei paparazzi si lascia andare a rivelazioni piccantirivela dettagli piccanti sulla sua vita intima durante il 'Peppy Night', in onda su una rete locale. 'Un assaggio Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto ...Come riportato dal sito ' Today ' però, sul suo canale di Telegram, ha annunciato chi per lui vincerà sicuramente la settima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Per l'ex Re dei ...... c'è anche Gigi D'Alessio CON SARA BARBIERI Fotogallery -compie 49 anni, guarda la festa di compleanno AL PARCO Fotogallery - Ilary Blasi e Bastian Muller, prove di famiglia con ...

E sono 49 per Fabrizio Corona. L'ex "re" dei paparazzi, di origini catanesi, li ha compiuti nei giorni scorsi e li ha festeggiati prima con il figlio avuto da Nina Moric, Carlos, e la compagna Sara Ba ...