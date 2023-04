Il caso al comizio del centrodestra a Udine, i leghisti non cantano l’Inno di Mameli: sul palco Salvini e Fedriga – Il video (Di venerdì 31 marzo 2023) Rischia di diventare un caso la chiusura del comizio finale del centrodestra a Udine, dove sono saliti sul palco per sostenere il governatore uscente del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga alcuni big della coalizione con Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il comizio in piazza XX settembre si è concluso con l’Inno di Mameli, che però non tutti hanno voluto intonare. Se per esempio cantavano gli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, compreso il ministro degli Esteri, non altrettanto hanno fatto i leghisti sul palco, da Salvini al sindaco di uscente di Udine, Pietro Fontarini, oltre che Fedriga. Bocche serrate per gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Rischia di diventare unla chiusura delfinale del, dove sono saliti sulper sostenere il governatore uscente del Friuli Venezia-Giulia Massimilianoalcuni big della coalizione con Matteoe Antonio Tajani. Ilin piazza XX settembre si è concluso condi, che però non tutti hanno voluto intonare. Se per esempio cantavano gli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, compreso il ministro degli Esteri, non altrettanto hanno fatto isul, daal sindaco di uscente di, Pietro Fontarini, oltre che. Bocche serrate per gli ...

