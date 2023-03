Quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la semifinale a Miami? Assegno cospicuo: tutte le cifre (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha surclassato il finlandese Emil Ruusuvuori in maniera perentoria, imponendosi in due rapidi set con il punteggio di 6-3, 6-1. L’altoatesino non ha avuto problemi contro il rognoso nordico, giganteggiando sotto il profilo tecnico in tutti i fondamentali e dimostrando un’ottima tenuta mentale quando l’incontro è stato a lungo interrotto a causa della pioggia, abbattutasi sul cemento statunitense quando il nostro portacolori conduceva per 2-0 nel secondo set ed era in totale controllo della partita. Alla ripresa del match non ha tremato e ha chiuso i conti con grandissima disinvoltura. Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 31 marzo per disputare la semifinale contro il vincente del confronto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha surclassato il finlandese Emil Ruusuvuori in maniera perentoria, imponendosi in due rapidi set con il punteggio di 6-3, 6-1. L’altoatesino non ha avuto problemi contro il rognoso nordico, giganteggiando sotto il profilo tecnico in tutti i fondamentali e dimostrando un’ottima tenuta mentale quando l’incontro è stato a lungo interrotto a causa della pioggia, abbattutasi sul cemento statunitense quando il nostro portacolori conduceva per 2-0 nel secondo set ed era in totale controllo della partita. Alla ripresa del match non ha tremato e ha chiuso i conti con grandissima disinvoltura.tornerà in campo venerdì 31 marzo per disputare lacontro il vincente del confronto ...

