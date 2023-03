Jannik Sinner asfalta Ruusuvuori: “Ho vinto i punti importanti, me la gioco alla pari con tutti” (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner ha liquidato Emil Ruusuvuori con un perentorio 6-3, 6-1 e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è stato impeccabile sul cemento statunitense, surclassando il temibile avversario finlandese sotto ogni punto di vista. L’altoatesino aveva dominato il primo set e si trovava sul 2-0 nella seconda frazione, prima che la partita venisse interrotta a causa della pioggia. Dopo una lunga sospensione, il nostro portacolori è tornato in campo con la giusta aggressività e non si è fatto distrarre, chiudendo agevolmente la pratica e meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura in Florida. Jannik Sinner, che ha ormai consolidato il rientro nella top-10 del ranking ATP, tornerà in campo venerdì 31 marzo per fronteggiare il vincente del ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)ha liquidato Emilcon un perentorio 6-3, 6-1 e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è stato impeccabile sul cemento statunitense, surclassando il temibile avversario finlandese sotto ogni punto di vista. L’altoatesino aveva dominato il primo set e si trovava sul 2-0 nella seconda frazione, prima che la partita venisse interrotta a causa della pioggia. Dopo una lunga sospensione, il nostro portacolori è tornato in campo con la giusta aggressività e non si è fatto distrarre, chiudendo agevolmente la pratica e meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura in Florida., che ha ormai consolidato il rientro nella top-10 del ranking ATP, tornerà in campo venerdì 31 marzo per fronteggiare il vincente del ...

