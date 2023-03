Fisco, la nuova tregua di 7 mesi: chi (e come) si può salvare (Di giovedì 30 marzo 2023) Altro ossigeno per i contribuenti e ulteriori aiuti per le bollette. Sono questi i due principali pilastri “economici” dei provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei ministri che, su un totale di 4,9 miliardi, mette sul piatto anche 1,1 miliardi per tappare il buco creato dal cosiddetto payback dei costi della sanità chiesto dalle regioni che hanno fatto male i conti alle aziende. «Sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo governo», ha commentato Giorgia Meloni. Per quanto riguarda le tasse, l'intervento del governo consiste in un prolungamento della tregua fiscale e in un allentamento delle misure sanzionatorie per chi si ravvede e versa il dovuto. Il principio è sempre lo stesso, introdotto anche nelle delega fiscale: mano morbida verso chi dichiara i redditi al Fisco ma non ce la fa a pagare, sbaglia a compilare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Altro ossigeno per i contribuenti e ulteriori aiuti per le bollette. Sono questi i due principali pilastri “economici” dei provvedimenti approvati ieri dal Consiglio dei ministri che, su un totale di 4,9 miliardi, mette sul piatto anche 1,1 miliardi per tappare il buco creato dal cosiddetto payback dei costi della sanità chiesto dalle regioni che hanno fatto male i conti alle aziende. «Sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo governo», ha commentato Giorgia Meloni. Per quanto riguarda le tasse, l'intervento del governo consiste in un prolungamento dellafiscale e in un allentamento delle misure sanzionatorie per chi si ravvede e versa il dovuto. Il principio è sempre lo stesso, introdotto anche nelle delega fiscale: mano morbida verso chi dichiara i redditi alma non ce la fa a pagare, sbaglia a compilare i ...

