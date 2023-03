GdS – Il futuro di Andrea Pirlo | chi lo vuole in Serie A e all’estero

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-28 08:12:58 L’autorevole Gazzetta dello Sport: Il suo Karagümrük segna tanto e gioca bene. A giugno gli scade il contratto: gli scenari Da Cristiano Ronaldo a Fabio Borini: il passo è lunghissimo. Eppurealla guida del Karagumruk non ne ha sofferto e si è calato bene nella parte. Il piccolo club di Istanbul non può competere ad armi pari con le grandi potenze turche, visto che è solo alla sua terza stagione nella Super Lig. Quella di Süleyman Hurma appare una favola. Il proprietario ha acquisito il club nel 2018 nella terza divisione e in sole due stagioni l’ha portata nella massima. Si è fatto da solo, diventando manager del Trabzonspor, del Samsuspor e poi del Kayserispor. Nel mezzo tanti affari e un’autentica scalata nel mondo del pallone. Le risorse, però, sono minime rispetto ai colossi della ...