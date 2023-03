Uomini e Donne, registrazione 26 marzo: Lavinia sceglie la prossima settimana (Di martedì 28 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 marzo. In questa registrazione Lavinia ha dichiarato che sceglierà a breve. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 26 marzo. In questa puntata non è arrivata la scelta di Lavinia Mauro, che però ha fatto sapere che sarà a breve. La tronista in puntata ha Leggi su 2anews (Di martedì 28 marzo 2023), anticipazioni26. In questaha dichiarato cherà a breve. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi domenica 26. In questa puntata non è arrivata la scelta diMauro, che però ha fatto sapere che sarà a breve. La tronista in puntata ha

