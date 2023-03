Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cjmimun : Germania: 1100 poliziotti per la visita di Carlo III a Berlino -

Oltreagenti di polizia saranno mobilitati a Berlino domani e dopo domani per la visita di Stato di ... che farà inil suo primo viaggio all'estero dalla nomina del settembre scorso. In ...Il National Bureau of Economics ha rilevato che la decisione delladi spegnere i reattori nucleari provocamorti in più all'anno a causa dell'inquinamento atmosferico, perché le ...A febbraio, era gia' stata annunciata la soppressione di 3.800 posti di lavoro in Europa, principalmente in(2.300) e Regno Unito (1.300), entro il 2025, pari a circa il 10% della forza ...

Germania: 1100 poliziotti per la visita di Carlo III a Berlino - Europa Agenzia ANSA

(ANSA) - BERLINO, 28 MAR - Oltre 1100 agenti di polizia saranno mobilitati a Berlino ... speciale per l'altissimo grado di popolarità dell'ospite, che farà in Germania il suo primo viaggio all'estero ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...