Kiev riceve i primi tank britannici Challenger (Di lunedì 27 marzo 2023) L'Ucraina ha ricevuto i suoi primi carri armati britannici Challenger. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, secondo quanto riportato dalla Cnn. "Oggi ho avuto l'onore di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) L'Ucraina ha ricevuto i suoicarri armati. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, secondo quanto riportato dalla Cnn. "Oggi ho avuto l'onore di ...

