CM com – Monguzzi Verdi | ‘Stadio a La Maura? Non si farà mai Inter e Milan avevano l’ok per San Siro’ | Serie A

(Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 22:56:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Illavora per un nuovo stadio nell’area dell’ippodromo Lae proseguono le proteste sul tema. Carlo, consigliere comunale dio di Europa Verde, èvenuto a Telelombardia e ha svelato alcuni dettagli sul progetto dei rossoneri ma non solo: “Laè un parco verde. E’ stato salvaguardato da tutti gli appetiti edilizi, proprio perché è un’area verde a disposizione dei cittadini. Ilvuole fare lì una colata di cemento. Non solo noi abbiamo detto no, ma tutti. Non c’è un solo cittadino ao che voglia fare lo stadio lì. Ilnon ha alcuna possibilità, l’o Consiglio Comunale è contrario. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rog_2 : RT @a_r_t_66: Ditemi quanto è falso ipocrita e bugiardo Monguzzi, degno rappresentante di quegli ambientalisti che pur di fare propaganda r… - leftsnoopy : RT @a_r_t_66: Ditemi quanto è falso ipocrita e bugiardo Monguzzi, degno rappresentante di quegli ambientalisti che pur di fare propaganda r… - a_r_t_66 : Ditemi quanto è falso ipocrita e bugiardo Monguzzi, degno rappresentante di quegli ambientalisti che pur di fare pr… - sportli26181512 : Monguzzi (Verdi): 'Stadio a La Maura? Non si farà mai. Inter e Milan avevano l'ok per San Siro': Il Milan lavora pe… - cmdotcom : Monguzzi (Verdi): 'Stadio a La Maura? Non si farà mai. #Inter e #Milan avevano l'ok per San Siro' -

SAN SIRO -torna anche sul progetto condiviso da Inter e Milan per San Siro , svelando alcuni dettagli: 'Il progetto Milan - Inter conteneva qualcosa di non accettabile per noi: l'...'Un numero strepitoso di partecipanti', ha commentato. 'Vogliamo tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a Milano, non ci interessa vedere il progetto del Milan, perché può ...Saranno presenti tanti esponenti della maggioranza in Comune, da Enrico Fedrighini (Lista Sala) a Carlo(Europa Verde). Un nuovo problema per Sala, che ha già dovuto discutere con i suoi sul ...

Monguzzi (Verdi): 'Stadio a La Maura Non si farà mai. Inter e Milan ... Calciomercato.com

Il Milan lavora per un nuovo stadio nell'area dell'ippodromo La Maura e proseguono le proteste sul tema. Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano di Europa Verde, è intervenuto a Telelombardia e ..."Inter e Milan hanno ottenuto l'interesse pubblico per lo stadio a San Siro. E i cambiamenti sono stati concordati con Inter e Milan. Le società non hanno accettato gli ultimi cambiamenti Ma non è ...