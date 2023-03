Caro Porro | Meloni che fa? Sull’immigrazione nulla è cambiato

(Di lunedì 27 marzo 2023)se per pura fantasia un elettore di centrodestra fosse partito per il pianeta Marte il giorno dopo l’insediamento del governoe tornasse oggi penserebbe ad un ribaltone e che a governare fosse tornato il governo Conte due. Perché dico questo, semplicemente perché sul fronte immigrazione cavallo di battaglia del centrodestrarispetto a quando al ministero degli interni cera la Lamorgese anzi la situazione è notevolmente peggiorata. Ma andiamo per ordine, le navi Ong con Piantedosi vengono mandate in porti al nord e centro Italia impiegando qualche giorno in più di navigazione rispetto a quando la Lamorgese li faceva sbarcare nei porti siciliani, ma visto che prima di sbarcare aspettavano anche una settimana direi che la partita per il fronte Ong è pari. Per quanto ...

Vi do solo un dato,Parenzo, sui morti in mare. Siccome avete rotto i cog*** da un mese con questi morti in mare, io vi leggo i dati: 1,7 vittime ogni 100 sbarcati con il governo Meloni . Con il ...

