Il Paradiso delle Signore, trame dal 27 al 31 marzo 2023: Veronica scopre tutto (Di domenica 26 marzo 2023) Veronica Zanatta e Maria Puglisi, nel corso della prossima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, si ritroveranno di fronte a delle scoperte sconvolgenti che avranno conseguenze impreviste. Stando alle trame dal 27 al 31 marzo 2023, infatti, la mamma di Gemma comincerà a sospettare che tra Ezio e Gloria ci sia qualcosa e deciderà di indagare in tal senso. La donna, così, scoprirà che i due hanno una relazione clandestina e affronterà la Moreau. Veronica, in particolare, minaccerà la rivale e le intimerà di stare lontana dal suo compagno. Intanto, Maria riceverà recensioni negative a proposito della sua collezione di abiti da sposa e Vittorio e Roberto correranno ai ripari. Conti, per rilanciare la linea, avrà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 marzo 2023)Zanatta e Maria Puglisi, nel corso della prossima settimana di programmazione de Il, si ritroveranno di fronte ascoperte sconvolgenti che avranno conseguenze impreviste. Stando alledal 27 al 31, infatti, la mamma di Gemma comincerà a sospettare che tra Ezio e Gloria ci sia qualcosa e deciderà di indagare in tal senso. La donna, così, scoprirà che i due hanno una relazione clandestina e affronterà la Moreau., in particolare, minaccerà la rivale e le intimerà di stare lontana dal suo compagno. Intanto, Maria riceverà recensioni negative a proposito della sua collezione di abiti da sposa e Vittorio e Roberto correranno ai ripari. Conti, per rilanciare la linea, avrà ...

