Ozil sicuro | ‘Mourinho miglior allenatore del secolo’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... R_D_S_1927 : Impossibile, i TikToker e account del calcio Twitter mi dicono sia un bollito perdente che non ha fatto un cazzo in… -

L'ex nazionale tedesco e stella del Real Madrid Mesut, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale allenatore della Roma Josè Mourinh o. "Secondo me José Mourinho è il miglior allenatore di questo ...aggiunge: "La mia partenza è stata molto tempo fa. Non ho più problemi con nessuno, sonoche con Florentino potremmo parlarci di nuovo con la massima normalità. Non c'è problema". Tornare ...L'ex nazionale tedesco e stella del Real Madrid Mesut, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale allenatore della Roma Josè Mourinh o. "Secondo me José Mourinho è il miglior allenatore di questo ...

Mourinho, Mesut Ozil è sicuro: “E’ il miglior allenatore del secolo” ItaSportPress

Parola a Mesut Ozil. Il fantasista tedesco ha deciso di ritirarsi dal calcio ... Se lo rivedessi ci parlerei normalmente, ne sono sicuro". Arsenal: "I primi anni sono stati molto buoni, giocavamo in ...L'ex nazionale tedesco e stella del Real Madrid Mesut Ozil, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale allenatore della Roma Josè Mourinho. “Secondo ...