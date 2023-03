Isola | l’aspirante concorrente puzza troppo e i naufraghi si ribellano | escluso dal cast

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 marzo 2023) Il prossimo 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prenderà il via “L’dei Famosi”. Ilary Blasi è stata confermata al timone del reality e al suo fianco, in qualità di opinionisti, ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ilè definito e filtrano già i primi nomi. Da parte di Mediaset, però, non c’è ancora alcuna ufficialità. Nell’attesa di vedere i nuovi naufragi lanciarsi dall’elicottero, a mettere un po’ di pepe ci pensa “Nuovo Tv”. Secondo un’indiscrezione lanciata dal magazine, un aspirantesarebbe stato scartato per un motivo ben preciso. “Il famoso cantante non riesce a contenere la sudorazione e l’odore” “Ha un problema serio il famoso cantante campano – si legge sul settimanale – Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che ...