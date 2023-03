(Di sabato 25 marzo 2023) Stephan Dehato il ritiro dellaolandese, ma niente di grave per i tifosi dell’: il difensore èLaolandese, con una nota, ha fatto sapere che Stephan Dehato il ritiro degli Oranje. Nessun infortunio o cattive notizie per l’: il difensore ha ricevuto un permesso dopo esseredel suo primo figlio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Inter, De Vrij lascia la nazionale: è diventato padre - sarconafelix6 : RT @DiMarzio: #EURO2024 | #Inter, Stefan #deVrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda ed è rientrato in Italia - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #EURO2024 | #Inter, Stefan #deVrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda ed è rientrato in Italia - ulovejd_ : RT @DiMarzio: #EURO2024 | #Inter, Stefan #deVrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda ed è rientrato in Italia - stebellentani : Il prossimo allenatore dell’Inter troverà una squadra che rispetto all’anno del tricolore ha perso Handa, Skriniar,… -

Stefan Deè stato costretto a lasciare in anticipo il ritiro della nazionale olandese . Dopo il pensate ko contro la Francia, che lo ha visto restare in panchina per tutti i 90', il centrale difensivo ...Bellissima notizia per Stefan De, che è costretto lasciare il ritiro dell' Olanda per una ricorrenza speciale: il difensore dell', infatti, sta rientrando a Milano per assistere alla nascita di suo figlio. A comunicarlo è ...Commenta per primo Stefan Delascia il ritiro dell'Olanda . Il difensore dell', in accordo col ct Ronald Koeman , ritornerà subito in Italia. Ad annunciarlo è la KNVB, la Federazione Oranje con una nota ufficiale. ...

Inter, De Vrij lascia il ritiro dell'Olanda: ecco il motivo Calciomercato.com

Tra i calciatori dell’Inter impegnati ci sono: Acerbi e Darmian, Asllani, Lukaku, Dzeko, Brozovic, Çalhanoglu, Dumfries, Skrniar e De Vrij. Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione da parte ...Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro dell'Olanda per far ritorno in ... che ha superato l'infezione virale che aveva costretto il ct Koeman a convocare proprio il difensore dell'Inter.