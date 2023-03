Dalla Spagna: l'Inter a lavoro per ingaggiare Messi in estate (Di sabato 25 marzo 2023) La bomba di mercato arriva direttamente Dalla Spagna: l'Inter starebbe lavorando per portare a Milano Lionel Messi la prossima estate. Decisivo... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) La bomba di mercato arriva direttamente: l'starebbe lavorando per portare a Milano Lionella prossima. Decisivo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : BOMBA dalla Spagna del giornalista Sergio A. González: 'L'#Inter vuole portare #Messi a Milano. Il rinnovo col #Psg… - sportface2016 : Bomba dalla Spagna: l'#Inter pensa a #Messi, #Zanetti possibile fattore chiave - TuttoMercatoWeb : Dalla Spagna: 'Erasmus a Milano finito per Brahim Diaz. Sarà lui il primo colpo del Real' - sportli26181512 : Dalla Spagna: l'Inter a lavoro per ingaggiare Messi in estate: La bomba di mercato arriva direttamente dalla Spagna… - Linterista_page : Si torna a parlare di #Messi all'#Inter ???? -