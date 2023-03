“C’è un pacco per suo nipote” e le chiedono 450euro: truffa ai danni di una 90enne (Di sabato 25 marzo 2023) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie D’oro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni e una donna di 24 anni, entrambi già con precedenti, gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso in danno di una donna anziana. La vittima, una 90enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che spacciandosi per il nipote in difficoltà, chiedeva di pagare all’ufficio postale una somma pari a 450 euro quale contrassegno per un pacco che le doveva essere consegnato. Il finto nipote ha riferito alla vittima che un’incaricata delle poste si sarebbe presentata presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede della vittima, la 24enne si è presentato a casa della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie D’oro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni e una donna di 24 anni, entrambi già con precedenti, gravemente indiziati del reato diaggravata in concorso in danno di una donna anziana. La vittima, unaromana, era stata contattata al telefono da un uomo che spacciandosi per ilin difficoltà, chiedeva di pagare all’ufficio postale una somma pari a 450 euro quale contrassegno per unche le doveva essere consegnato. Il fintoha riferito alla vittima che un’incaricata delle poste si sarebbe presentata presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede della vittima, la 24enne si è presentato a casa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: “C’è un pacco per suo nipote” e le chiedono 450euro: truffa ai danni di una 90enne - angelo_perfetti : “C’è un pacco per suo nipote” e le chiedono 450euro: truffa ai danni di una 90enne - vivvi_viola : @stregheIIa Stagione), detersivo per i pavimenti (ricordo che c'era la prima ondata covid e comunque lavare il pavi… - Arwmrwrmw : @Cpt_JTK Io vengo solo se c'è in omaggio il pacco di pasta, ovviamente a base di farina di insetti! - Antetempo : Grazie a Lollobrigida le aziende potranno scrivere che tipo di farina c'è nel pacco. Prima lo scopriamo solo a ca… -

Lightship L1: i segreti della roulotte più bella del mondo L'autonomia Dotazioni e servizi Dimensioni e prezzo Lightship L1, contribuisce al trasporto con il suo motore elettrico AUTONOMIA Il motore della Lightship L1 è alimentato da un pacco batterie da 80 ... Il cadavere mummificato della madre. Un'asfissiante villetta bianca Aperte le ante sigillate con lo scotch, su uno scaffale c'era un grosso pacco avvolto nella plastica. Impossibile, non poteva essere. Invece, dentro, c'era proprio la madre, morta da mesi, anche lei ... Auto elettrica o ibrida, quale conviene: 3 fattori da considerare prima dell'acquisto Di contro, le auto elettriche presentano esclusivamente un motore alimentato da un pacco batterie (il motore termico è del tutto assente) il che le rende le auto green per eccellenza. Come già ... L'autonomia Dotazioni e servizi Dimensioni e prezzo Lightship L1, contribuisce al trasporto con il suo motore elettrico AUTONOMIA Il motore della Lightship L1 è alimentato da unbatterie da 80 ...Aperte le ante sigillate con lo scotch, su uno scaffale c'era un grossoavvolto nella plastica. Impossibile, non poteva essere. Invece, dentro, c'era proprio la madre, morta da mesi, anche lei ...Di contro, le auto elettriche presentano esclusivamente un motore alimentato da unbatterie (il motore termico è del tutto assente) il che le rende le auto green per eccellenza. Come già ... Neonato abbandonato fuori casa, ma non c'è nessuno: rimasto al ... Informa-press