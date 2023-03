WindTre aderisce a Earth Hour 2023 In collaborazione con Wwf Italia realizzato anche il volume “C’è un bruco nella foresta?”

(Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA –quest’annoall’iniziativa, la grande mobilitazione globale del WWF che invita le persone a spegnere le luci per un’ora. Un gesto simbolico che esprime l’impegno collettivo per dare al mondo un futuro più sostenibile. L’azienda spegnerà domani, dalle 20:30 alle 21:30, le luci di tutte le sedi principali e promuoverà l’evento tramite i canali web e social, aderendo alla campagna “-CO2 +Natura: l’equazione del futuro!” e coinvolgendoi propri punti vendita. Per raccontare quanto è importante tutelare la natura e la biodiversità,haincon WWFunillustrato. Il testo, oltre ad un racconto ...

Il volume include un racconto inedito di Federico Moccia ed una raccolta di disegni e risposte alle domande dei figli e nipoti delle persone che hanno partecipato al progetto Oasi. WindTre partecipa alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e aderisce all'iniziativa "M'Illumino Di Meno" istituita dalla trasmissione radiofonica Caterpillar.

WINDTRE si unisce anche quest'anno all'iniziativa "Earth Hour" del WWF, una mobilitazione di respiro mondiale che invita a spegnere le luci per almeno un'ora, un gesto simbolico per esprimere l'impegno per un futuro più sostenibile.