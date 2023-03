Tuchel non attende oltre: 60 milioni all’Inter (Di venerdì 24 marzo 2023) Il nuovo tecnico del Bayern Monaco potrebbe rivalutare il proprio interesse per il centrale dell’Inter anche nell’ipotetico impianto tattico di una difesa a tre L’uscita di Julian Nagelsmann dal Bayern… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Il nuovo tecnico del Bayern Monaco potrebbe rivalutare il proprio interesse per il centrale dell’Inter anche nell’ipotetico impianto tattico di una difesa a tre L’uscita di Julian Nagelsmann dal Bayern… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massidanu : @tuttosport Forte DeLigt?? era la Juventus???? Nagelsmann parlava di juventus esonerato?? il gruppo non lo segue Arriverà Tuchel - amato_vince55 : RT @RiccardoAmato83: Un fulmine a ciel sereno! Il #bayern sta per esonerare #Nagelsmann , al suo posto Tuchel. Anche chi crede in un prog… - Salvo_Inter17 : @aceinibitore Ma vaaaa, se lo allenano degli incompetenti è normale che non renda. In carriera è sempre stato un bo… - PaoloMancini30 : RT @Berlorsconi: #Tuchel a 2,5 non si poteva prendere no… meglio restare con lo scienziato miracolato che se ne pappa più di 4. Andate a ca… - dick_handley : @FabrizioGvn @FutbolOOC Davvero, io non riesco a capacitarmi. Tuchel, poi, non mi sembra davvero un fenomeno, anzi. -

Bayern Monaco, esonero Nagelsmann: i motivi che hanno portato alla rottura Al suo posto è arrivato Thomas Tuchel. Una notizia che ha lasciato spiazzato lo stesso allenatore dei bavaresi, che non sarà dunque in panchina già a partire dalla prossima sfida contro il Borussia... Terremoto Bayern: via Nagelsmann in arrivo Tuchel, il retroscena... Oliver Kahn, che già a settembre aveva ammesso di non essere soddisfatto del lavoro del tecnico, si è deciso a cambiare: fuori Nagelsmann e dentro quel Thomas Tuchel, lasciato senza squadra a... Bayern diviso dall'esonero di Nagelsmann, Kimmich: 'Allenatore eccezionale'... L'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma viene dato per certo dalla stampa tedesca, che ha anticipato anche il nome del sostituto che sarà Thomas Tuchel. Bayern, ufficiale il cambio in panchina: esonerato Nagelsmann, ecco Tuchel Dopo aver ricordato che l'obiettivo non era solo vincere, ma anche giocare un calcio attraente... ma anche per il futuro». Ora la palla passa a Tuchel, già vicino al Bayern in passato ma a cui erano... Ufficiale - Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Bayern Monaco La notizia circolava da diverse ore e nel tardo pomeriggio c'è anche l'ufficialità: Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Bayern Monaco. A comunicarlo è la stessa società bavarese, che si separa da...