(Di venerdì 24 marzo 2023) Nella prima partita per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei ilvince con il risultato di 3-0la. L’Inter guarda interessata il match, Romeluè tornato ad essere. DOMINIO – Romelutorna a fare ciò che gli riesce meglio. Ilvince per 3-0la, l’Inter può essere felice vedendo la serata del suo attaccante. Il giocatore nerazzurro ha segnato una tripletta, colpendo nelle uniche occasioni che gli sono capitate. La prima rete è arrivata al minuto 35 di testa su cross di Dodi Lukebakio. Al 49? l’attaccante ha siglato la doppietta a porta vuota, sempre su passaggio illuminante del compagno Lukebakio. La terza e definitiva rete del 3-0 porta la firma di Johan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku dominante contro Ibrahimovic. Il Belgio supera la Svezia - - MatteoBandit2 : @muntzer_thomas @InterCM16 Lautaro nei due anni con Lukaku era un gregario, non vedere la differenza con quello dom… - 84Andreac : @godisadj3 @GBorzillo Credo che il suo acquisto si sia basato su una falsa illusione, e cioè che in Italia Lukaku è… - samcro0501 : Lautaro e Lukaku sono due attaccanti generazionali Solo loro due, dopo anni in cui hanno fatto sembrare Bonucci un… - incognivalse : @Ceruzeko te sei scemo ahahah quel lukaku così dominante l'ha costruito conte che l'ha reso una macchina da guerra… -

... dove si era dimostratoin lungo e in largo nella maggior parte degli stadi italiani. ... L'infortunio di inizio stagione e il mondiale di mezzo, non hanno aiutato Romelu, che ora sta ...D'Ambrosio 5); Lautaro Martinez 5,6 (dal 34 s.t. Dzeko s.v.). JUVENTUS: Szczesny 6,5; Gatti 6,5, Bremer 6,5, Danilo 6; De Sciglio 6 (dal 31 s.t. Cuadrado 6), Fagioli 7, Locatelli 6,5, Rabiot ...Bremer 6 - Sono scintille cone la panchina lo invita a restare calmo. Il belga è un osso ...a centrocampo, quando galoppa son dolori per l'Inter. Spacca in due la difesa nerazzurra e ...

Lukaku dominante contro Ibrahimovic. Il Belgio supera la Svezia Inter-News.it

L'Inter giocava in dieci, Lukaku era assente dal 1 ... Al netto di questo, però, la Juve contro l'Inter ha dominato in lungo e in largo, difendendosi in maniera attenta e ripartendo poi in contropiede ...La scarsa forma del duo Lukaku-Dzeko: il focus di oggi si concentrerà sulle ultime uscite deludenti dei due attaccanti e del loro futuro ...