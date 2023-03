(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole di Emmanuele Giorgia Meloni alla fine del vertice europeo segnano un'intesa tra Italia e Francia su alcuni punti, in particolare sui flussi migratori e la crisi della Tunisia. Un accordo che serve sia a Parigi che a Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laviniamainardi : RT @emanuelpietrob1: Mossa importante, ma rischiosa. Tre note: Palese monito a #Erdogan, del quale #Biden vuole minare rielezione Da sommar… - emanuelpietrob1 : Mossa importante, ma rischiosa. Tre note: Palese monito a #Erdogan, del quale #Biden vuole minare rielezione Da som… - enricabelli : RT @GabRosana: ????A Bruxelles si è concluso il secondo #EUCO dell’anno: un summit interlocutorio che non ha spostato granché gli equilibri U… - RobertHolzer : RT @annaguaita: ?? Le mie segnalazioni di Venerdì 24 marzo Buon fine settimana da #NewYork ?? La crema degli #Oreo Paura di #Trump Summit #L… - MariaLu91149151 : RT @capitano_ri: Giorgia #Meloni soddisfatta del summit europeo dichiara: ' l'immigrazione resta un tema prioritario nell'agenda del Parlam… -

La guerra in Ucraina è stata protagonistavertice Ue a Bruxelles. Il presidente Zelensky ha proposto ai leader "unper la pace", da tenersi in una capitale europea. E ha elencato "ritardi che allungano i tempi della guerra" (a ...La guerra fra Russia e Ucraina è stato il tema centralevertice Ue che si è tenuto a Bruxelles. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto ai leader "unper la pace" e ha elencato all'Europa i cinque ritardi che, a suo dire, allungano ...Positivo ilsul progetto in Regione dove la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha incontrato il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il Procuratore Sottani e altri rappresentanti...

Il summit del disgelo: come la linea italiana ha convinto Macron ilGiornale.it

È la richiesta che gli operatori di eolico, fotovoltaico, biogas e idroelettrico hanno presentato insieme al Summit delle fonti rinnovabili nel ... di un’accelerazione sulle rinnovabili in vista del ...Firmato a Como il Manifesto per il Wellbeing nella cornice del World Happiness Summit. Lo ha proposto Richard Layard, economista del lavoro inglese, ospite di rilievo tra i relatori dei tre giorni del ...