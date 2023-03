Uomini e Donne, tra le aspiranti corteggiatrici di Luca Daffrè c’è l’ex fidanzata di un volto noto al programma (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, e tra le varie cose abbiamo visto Luca Daffré alle prese con le prime esterne e le prime corteggiatrici. Per lui si sono presentate ben 1200 ragazze ma lui, dopo aver visto 50 clip, ha deciso di tenerne sette. Tra loro anche Lisa Ragno, che è una famosa tiktoker e non è per niente sconosciuta al mondo del web. Lisa infatti, oltre a essere conosciuta su Tik tok ha avuto una fidanzato che è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Manuel Galiano, scelta ed ex fidanzato della tronista Giulia Cavaglià. All’epoca (clicca QUI per vedere il post) Manuel aveva chiuso la storia con Giulia, mentre Lisa aveva corteggiato – seppur per poche puntate – Giulio Raselli, che nel trono della Cavaglià era ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata di, e tra le varie cose abbiamo vistoDaffré alle prese con le prime esterne e le prime. Per lui si sono presentate ben 1200 ragazze ma lui, dopo aver visto 50 clip, ha deciso di tenerne sette. Tra loro anche Lisa Ragno, che è una famosa tiktoker e non è per niente sconosciuta al mondo del web. Lisa infatti, oltre a essere conosciuta su Tik tok ha avuto una fidanzato che è una vecchia conoscenza di. Stiamo parlando di Manuel Galiano, scelta ed ex fidanzato della tronista Giulia Cavaglià. All’epoca (clicca QUI per vedere il post) Manuel aveva chiuso la storia con Giulia, mentre Lisa aveva corteggiato – seppur per poche puntate – Giulio Raselli, che nel trono della Cavaglià era ...

