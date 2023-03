Popolo Partite Iva | domani incontro a Recale | presente il segretario nazionale Piarulli

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per il Convegno del Partito Pensiero AzioneIVA di venerdì 24 marzo alle ore 17.00 nella Sala riunione della Vice Segretariasita adove saràilAntonioche illustrerà varie tematiche molto importanti in vista delle prossime competizioni elettorali e l’interessante programma del Partito. Saranno presenti oltre che il ViceArnaldo Gadola, ilRegionale Campania Carlo Verrillo, ilRegionale Molise Massimo Savoia, i Segretari Provinciali di Napoli Giovanni Arciello, di Caserta Giuseppe Gaggia, di Benevento Diego Uncitto, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kravotz : @JimmyHypi @GiulioSorace @armagio @dorinileonardo 437 partite in carriera 40 gol???????? 3 anni pietosi e una stagione… - MatteoGufi3 : RT @simoneresiste: Le partite scudetto si giocano sempre alle 15. Strano che Napoli - Salernitana sia l'unica a quell'ora ad Aprile. E stra… - marioruienjoyer : RT @simoneresiste: Le partite scudetto si giocano sempre alle 15. Strano che Napoli - Salernitana sia l'unica a quell'ora ad Aprile. E stra… - italianape3 : RT @simoneresiste: Le partite scudetto si giocano sempre alle 15. Strano che Napoli - Salernitana sia l'unica a quell'ora ad Aprile. E stra… - magostinelli7 : @Guidolino8 Guido se facciamo 3 punti in 3 partite in piena lotta champions mi faccio brillare a piazza del popolo ?? -

Piangeva Paulo Dybala quando lo scorso 16 maggio ha salutato per l'ultima volta iljuventino allo Stadium. Lacrime copiose e irrefrenabili che avevano colpito e commosso i ... 33saltate ...Nel girone del campionato, il 'bianco - bordeaux' è stato inferiore al 'di Costanza' solo ... Dopo aver segnato 54 gol in 30, la squadra di Gheorghe Hadji ha subito 28 gol. Con 17 ......lesi vincono e si perdono. Quello che conta è l'atteggiamento e il carattere che si mostrano in campo. E la determinazione che ha messo domenica la Lazio ha reso orgoglioso me e un...

CONVEGNO VENERDI 24 MARZO ALLE ORE 17 NELLA VICE ... Appia Polis

In nome del calcio del popolo dal 2026 il Mondiale avrà 104 partite e non più 64, con tutta la prima fase completamente inutile. Ma non basta: si organizza una Coppa Italia in cui per una piccola è ...