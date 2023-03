Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato le nozze (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono una delle coppie più amate dello showbiz, e da ormai diverso tempo sono al centro del gossip a causa di una presunta crisi. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ufficialmente fidanzati dal novembre del 2022: nonostante la smentita della loro crisi, però, la showgirl argentina e l’ex ciclista hanno però annunciato di dover rimandare le nozze. Era la fine di novembre quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: durante la loro intervista, la coppia aveva rivelato di aver già stabilito la data del matrimonio, fissato per il mese di ottobre 2023. Dopo aver dato la notizia, tuttavia, i due sono stati al centro dell’attenzione dei media, che sospettavano una ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono una delle coppie più amate dello showbiz, e da ormai diverso tempo sono al centro del gossip a causa di una presunta crisi. Stiamo parlando di, ufficialmente fidanzati dal novembre del 2022: nonostante la smentita della loro crisi, però, la showgirl argentina e l’ex ciclistaperò annunciato di dover rimandare le. Era la fine di novembre quandosono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: durante la loro intervista, la coppia aveva rivelato di aver già stabilito la data del matrimonio, fissato per il mese di ottobre 2023. Dopo aver dato la notizia, tuttavia, i due sono stati al centro dell’attenzione dei media, che sospettavano una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaRigob1 : @_camiishappy Ma la gente ignorante è così perché loro sono come Ignazio e Cecilia,come Andrea e Rosalinda,,come Gi… - urfavfiresign_ : @Ceciliacantara no cecilia perché me l’hai messo in testa adesso - poguesvibes : ma perché gira voce che pure cecilia c’entra nel drama tra lana del ray italiana e segno zodiacale?! - paolodivita1980 : @jacko_cecilia @Vito68122235 E certo, perché in realtà mi fate schifo??fortuna vedo qui i vostri bellissimi corpi ?? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato il matrimonio, ecco perché -

In concerto all'aeroporto di Fiumicino, Vanessa Benelli Mosell: 'Intorno a me più inclusione e niente pregiudizi' Perché a me pare davvero evidente che il gender non influisce in nulla su come si suona, sul talento. A me piace che in Mundys si dedichi tanta attenzione a eliminare il gender gap, perché nel lavoro ... Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze, i motivi "Ci sono dei problemi, perché mia zia , che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro ", ha spiegato Cecilia ai fan. "Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto ... Cecilia Rodriguez annuncia il rinvio delle nozze con Ignazio Moser: 'Non vi preoccupate' Cecilia Rodriguez spiega perché non risponde più agli hater Tra le varie domande alla quale ha risposto Cecilia Rodriguez, ce n'è stata una riguardante i suoi hater: un utente ha voluto sapere perché ... a me pare davvero evidente che il gender non influisce in nulla su come si suona, sul talento. A me piace che in Mundys si dedichi tanta attenzione a eliminare il gender gap,nel lavoro ..."Ci sono dei problemi,mia zia , che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro ", ha spiegatoai fan. "Io non voglio che lei manchiè una persona molto ...Rodriguez spieganon risponde più agli hater Tra le varie domande alla quale ha rispostoRodriguez, ce n'è stata una riguardante i suoi hater: un utente ha voluto sapere... Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze, i motivi Vanity Fair Italia