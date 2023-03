Meloni: “Posizioni della Lega sulla guerra? Non mi preoccupano”. E ribadisce che l’invio di armi “è la misura più efficace per garantire equilibrio” (Di giovedì 23 marzo 2023) “No, francamente non mi preoccupano. Al di là delle Posizioni espresse per lavorare su una posizione alla quale tutti lavoriamo, ovvero la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo” Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles e rispondendo a una domanda sulle posizione della Lega sull’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “No, francamente non mi. Al di là delleespresse per lavorare su una posizione alla quale tutti lavoriamo, ovvero la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contestopiùdiuntra le forze in campo” Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles e rispondendo a una domanda sulle posizionesull’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

