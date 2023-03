Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi' - Italian : India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi' - fisco24_info : India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi': Leader del Congresso 'immediato ricorso' - fisco24_info : India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi': Leader del Congresso 'immediato ricorso' - News24_it : India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi' -

Un tribunale del Gujarat ha dichiarato oggiGandhi colpevole di diffamazione verso il premier Modi, e lo ha condannato a due anni di carcere. In una manifestazione durante la campagna elettorale del 2019 nello stato natale del Premier, il ...Gandhi, uno dei leader dell'Indian National Congress, il principale partito di opposizione in, è stato condannato a due anni di carcere ...Gandhi , figura di spicco del Congresso nazionale indiano , principale partito di opposizione in, ha reagito alla condanna per diffamazione pubblicando sul suo profilo Twitter una ...

India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni 'ha diffamato Modi' - Mondo Agenzia ANSA

The stalemate continued in both Houses of Parliament today over Congress leader Rahul Gandhi’s remarks on Indian democracy and Adani Group issue.Rahul Gandhi in his first reaction after being convicted by a Surat court on Thursday said, my religion is truth.