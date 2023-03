Ranking ATP oggi, Carlos Alcaraz il nuovo numero 1 al mondo (Di martedì 21 marzo 2023) Il Ranking ATP oggi non mente: Alcaraz è tornato ad essere il numero numero 1 al mondo. Lo spagnolo è riuscito a scavalcare Novak Djokovic grazie alla fenomenale vittoria del primo Master 1000 stagionale, in programma ad Indian Wells. Peraltro, nel corso del torneo californiano, Alcaraz ha regolato anche Jannik Sinner. I due si potrebbero ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) IlATPnon mente:è tornato ad essere il1 al. Lo spagnolo è riuscito a scavalcare Novak Djokovic grazie alla fenomenale vittoria del primo Master 1000 stagionale, in programma ad Indian Wells. Peraltro, nel corso del torneo californiano,ha regolato anche Jannik Sinner. I due si potrebbero ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaRome2 : @truefaith19 Solamente una cosa: non fatemi più leggere Alcaraz sul tetto del mondo e/o numero. Atp ranking dicembr… - angelritmiquero : RT @InteBNLdItalia: ?? Era il 25 aprile del 2005, quando un giovane #Nadal entrava in top10 #ATP, poco dopo vincerà il suo primo titolo a Ro… - sinneristi1 : RT @truefaith19: …del torneo, nella cui finale travolge letteralmente Daniil Medvedev, che a sua volta risale a n. 5 del ranking. In sinte… - AlguerIT : ALGHERO L´algherese Carboni debutta nel ranking Atp - cannovazzi : RT @Tennis_Ita: Ranking ATP: Alcaraz si riprende la vetta, continua a salire Sinner. Nadal fuori dalla top 10 dopo 18 anni -